Минздрав Азербайджана прокомментировал обвинения в отношении прооперировавшего журналиста врача

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало обвинения в отношении профессора Садая Алиева, прооперировавшего журналиста Расима Алиева, который был избит группой лиц в Баку и впоследствии скончался в Клиническом медицинском центре № 1, в том, что у него и раньше умирали больные.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, до сегодняшнего дня в отношении врача Садая Алиева не поступало никаких жалоб: "Обсуждение или расследование в отношении врача проводится в случае наличия конкретного факта или жалобы".

Министерство также прокомментировало информацию об отстранении от работы профессора Садая Алиева в связи со смертью журналиста Р.Алиева: "Врач может быть отстранен от работы только после выяснения результатов расследования".

Напомним, что в связи со смертью журналиста Расима Алиева футболист Джавид Гусейнов, его двоюродный брат Эльшан Исмаилов, Джамал Мамедов, Ариф Алиев, Канан Мадатов, а также Самир Мустафаев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 126.3 уголовного кодекса, и в их отношении в качестве меры пресечения избран арест.