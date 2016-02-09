Минздрав Азербайджана: Обследование прошли 94 400 человек, желающих вступить в брак

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ С момента применения в Азербайджане "Правил прохождения обязательного медицинского обследования лиц, желающих вступить в брак" по начало февраля обследование прошли 94 400 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно информации, в январе обследование прошли 9 800 человек, у 246 из них было выявлено носительство талассемии, 22 - сифилис, 1 - СПИД.

Отметим, что утверждены некоторые нормативно-правовые акты в связи с законом "Об изменениях в Семейный кодекс". Поэтому с 1 июня стало обязательным прохождение медицинского обследования перед вступлением в брак. В связи с этим в медучреждениях созданы необходимые условия. Медобследование и консультации проводятся в установленных Минздравом государственных медицинских учреждениях по месту жительства вступающих в брак или одного из них.

Медобследование и консультации проводятся бесплатно.