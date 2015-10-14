Министерство здравоохранения обнародовало количество успешно прошедших сертификацию лиц

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сертификационная комиссия министерства здравоохранения за январь-сентябрь этого года выдала пропускные листы для участия в сертификационных экзаменах 8840 лицам.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, из них 7513 человек успешно сдали экзамен, 246 - не смогли пройти сертификацию.

Среди участников экзамена 3209 человек набрали свыше 90 баллов, 3282 - 75-90 баллов, 1022 - 60-75 баллов.

Для участия в тестовых экзаменах до конца этого года зарегистрировано еще около 3100 кандидатов.