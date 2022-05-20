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Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы

Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы В Минздраве прокомментировали вопрос о том, представляет ли опасность для Азербайджана распространяющийся вирус обезьяньей оспы.
Здоровье
20 мая 2022 г. 15:34
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы

В Минздраве прокомментировали вопрос о том, представляет ли опасность для Азербайджана распространяющийся вирус обезьяньей оспы.

Эксперт министерства, инфекционист Ляман Галимова, отвечая на вопрос Report, сказала, что в настоящее время в Азербайджане вируса нет и для недопущения его распространения принимаются достаточные меры.

Она отметила, что этот редкий вирус по своим симптомам схож с ветряной оспой: "Вирус обычно встречается в странах Западной Африки, особенно вблизи тропических лесов. Существуют два основных штамма вируса: западноафриканский и центральноафриканский. Что касается симптомов, они проявляются в виде лихорадки, головной боли, отека, болей в спине, мышечных болей и слабости. Как только температура снижается, сыпь, которая начинается на лице, распространяется на другие части тела. В большинстве случаев сыпь появляется на ладонях и ступнях, отмечается сильная чесотка. Поскольку эти высыпания превращаются в болячки, они могут оставить рубцы на теле. Поэтому желательно не чесать и не трогать болячки”.

Специалист подчеркнула, что вирус может распространяться при тесном контакте с другим человеком, а также через кожные царапины, воздушно-капельным путем, через глаза, нос или рот: "Вирусом можно заразиться от больной обезьяны, крысы или белки, через одежду зараженного человека. Заболевание обычно протекает в легкой форме, иногда может пройти самостоятельно в течение 2-3 недель. Смертность от болезни минимальная”.

“Хочу также отметить, что доказана эффективность вакцины, используемой против ветрянки, для защиты от обезьяньей оспы", - сказала врач.

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Версия на английском языке Ministry says no monkeypox in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: “Hazırda Azərbaycanda “Meymun çiçəyi” virusu yoxdur”

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