Минздрав предупреждает: антибиотики противопоказаны при оспе обезьян

В случаях заражения вирусом оспы обезьян антибиотики противопоказаны.

В Минздраве Азербайджана призвали граждан не принимать антибиотики при лечении оспы обезьян.

Как сообщает Report, с подобным призывом выступил эксперт ведомства, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, применение антибиотиков допустимо только в случае крайне тяжелого течения болезни и исключительно по рекомендации врача.

"Поскольку оспа обезьян является заболеванием вирусного происхождения, антибиотики не должны использоваться при ее лечении. Их прием может замедлить процесс выздоровления", - подчеркнул Гулиев.

Эксперт добавил, что даже при тяжелом течении болезни, антибиотики можно применять только по назначению врача.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое передается от животных к человеку.