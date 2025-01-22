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Минздрав предупреждает: антибиотики противопоказаны при оспе обезьян

Минздрав предупреждает: антибиотики противопоказаны при оспе обезьян В случаях заражения вирусом оспы обезьян антибиотики противопоказаны.
Здоровье
22 января 2025 г. 15:38
Минздрав предупреждает: антибиотики противопоказаны при оспе обезьян

В Минздраве Азербайджана призвали граждан не принимать антибиотики при лечении оспы обезьян.

Как сообщает Report, с подобным призывом выступил эксперт ведомства, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, применение антибиотиков допустимо только в случае крайне тяжелого течения болезни и исключительно по рекомендации врача.

"Поскольку оспа обезьян является заболеванием вирусного происхождения, антибиотики не должны использоваться при ее лечении. Их прием может замедлить процесс выздоровления", - подчеркнул Гулиев.

Эксперт добавил, что даже при тяжелом течении болезни, антибиотики можно применять только по назначению врача.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое передается от животных к человеку.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Meymunçiçəyi virusuna qarşı antibiotiklərdən istifadə olunmamalıdır

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