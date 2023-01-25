Министерство: 1 583 членам семей шехидов и ветеранам оказана психологическая помощь

За последние 4 месяца психологическая помощь была оказана 1 583 членам семей шехидов и ветеранам.

За последние 4 месяца психологическая помощь была оказана 1 583 членам семей шехидов и ветеранам.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам психолог Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Брильянт Абдуллаева.

По ее словам, МЧС продолжает оказывать психологическую помощь гражданам, пострадавшим на войне: "Прибывшие по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям из Турции свыше 20 профессиональных психологов совместно со специалистами министерства с 5 сентября прошлого года продолжают свою деятельность. С сентября 2022 года по настоящее время 1 583 гражданам, в том числе 259 детям, проведено 4 072 сеанса психологической помощи".

“Для получения бесплатной психологической помощи в городах Баку, Гянджа, Нахчыван, Барда, Хачмаз и Джалилабад граждане могут записаться по горячей линии Министерства ”112", - подчеркнула психолог.