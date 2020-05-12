МИД: Около 20 тыс. граждан возвращены в Азербайджан

"Эвакуация наших граждан на Родину, оказавшихся за границей, стала одной из важнейших задач в условиях кризиса. На данный момент, в сложившейся ситуации, были приняты все необходимые меры для возвращения наших граждан из других стран. Эти меры продолжаются, и на сегодняшний день около 20 000 граждан Азербайджана были возвращены на Родину".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на заседании глав МИД стран Содружества независимых государств (СНГ), проходящем в формате видеоконференции.

"Результат периодически ужесточаемых ограничительных мер был положительным, и вот уже три недели в Азербайджане наблюдается положительная динамика. То есть, выздоровевших от коронавируса людей больше, чем инфицированных. Относительно низкий процент смертности свидетельствует о том, что работа ведется в позитивном направлении. С 4 мая в Азербайджане приступили ко второй фазе смягчению ограничительных мер.

Считаю, что СНГ является важной площадкой для обсуждения совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также обмена опытом относительно действий, предпринимаемых нами на национальном уровне, оказания поддержки друг другу в нужный момент и укрепления солидарности между нашими народами.

Уважаемые коллеги, нынешняя повестка дня предусматривает обсуждение актуальных вопросов в таких сферах гуманитарного сотрудничества, как международное молодежное сотрудничество, а также развитие сотрудничества в области физической культуры и спорта. В Азербайджане уделяется этим сферам очень большое внимание. Традиционные тесные связи в гуманитарной сфере и в области культуры являются благодатной почвой для укрепления сотрудничества между нашими странами" - подчеркнул Э.Мамедъяров.