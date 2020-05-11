Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, председатель Движения неприсоединения, на проведенном по его инициативе 4 мая саммите Движения неприсоединения на тему борьбы с вирусом COVID-19 объявил о выделении правительством страны пожертвования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для самых нуждающихся стран-членов Движения неприсоединения.

Как передает Report со ссылкой на "АзерТадж", в связи с этим 11 мая в штабе ВОЗ в Женеве между Азербайджаном и ВОЗ подписано донорское соглашение.

Донорское соглашение подписали постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организаций Вагифом Садыговым и гендиректором ВОЗ Тедросом Гебреусусом. В рамках соглашения выделенные Азербайджаном 5 млн долларов США по согласованию с ним планируется использовать для стран-членов ДН из Африки, Азии и Латинской Америки.

На церемонии подписания соглашения Т.Гебреусус выразил от имени ВОЗ признательность президенту Азербайджана.

В.Садыгов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ.