МЭПР и АПБА сделали предупреждение по поводу коронавируса

В настоящее время в ряде объектов общепита, центрах отдыха и других общественных местах отмечаются случаи незаконного содержания диких животных и использования их в развлекательных целях.

Как сообщает Report, согласно совместной информации пресс-служб Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), это является не только нарушением требований законодательства, но и создает благоприятные условия для распространения коронавируса, бешенства и пр.

МЭПР и АПБА предупреждают, что содержание животных в объектах общепита, центрах отдыха и других общественных местах недопустимо.

Структуры призывают граждан быть внимательными в вопросах, касающихся эпизоотической ситуации, и при любых симптомах заболевания, в случае падежа птиц и диких зверей, обращаться в региональные отделы Агентства, Call-центр 1003 или на "горячую линию" МЭПР 168.

Опыт показывает, что риск распространения коронавируса 2019-nCoV посредством диких животных присутствует и в нашей стране.