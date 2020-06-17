Мехрибан Алиева: Мы вновь убедились в вашем профессионализме

Мехрибан Алиева https://report.az/storage/news/56231bb1f0e1946f07a15c96b568de92/67ff5cdc-8f5a-4177-ab2b-143aa58c0ea7_292.jpg

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила медицинских работников с их профессиональным праздником.

Как сообщает Report, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее странице в Instagram:

"Сегодня – 17 июня – в нашей стране отмечается День профессионального праздника медицинских работников. Искренне поздравляю всех работающих в сфере здравоохранения с этим знаменательным днём!

Я уверена, что все наши сограждане хотели бы в этот день выразить вам чувство безграничной признательности и искренней благодарности. Ведь основная нагрузка в борьбе с пандемией коронавируса легла на вас. Мы вновь убедились в вашем профессионализме. Мы стали очевидцами вашей самоотверженности, щедрости и героизма. Вы, вдали от ваших родных и близких, рискуя своей жизнью, помогаете преодолевать болезнь, спасаете жизни и дарите людям веру и надежду. Ваш ежедневный труд, верность профессиональному долгу, ваше доброе отношение к пациентам, сострадание и милосердие заслуживают самой высокой оценки!

Желаю каждому из вас мужества, терпения и, самое главное, крепкого здоровья!".

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