Обязательное медстрахование - сколько человек придется на одного семейного врача?

"В рамках обязательного медстрахования к каждому семейному врачу будут прикреплены 1800-2500 человек, к семейным педиатрам - до 800 детей".

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель департамента медицинских исков Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Вугар Гурбанов.

По его словам, гражданин при посещении больницы должен обязательно предъявить удостоверение личности и пройти регистрацию.

По словам представителя агентства, к сборам по обязательному медстрахованию приступят с 1 апреля.

"Лица, работающие в двух и более местах, получающие прибыль из двух и более источников, должны выплачивать плату за обязательное медстрахование с каждого источника дохода, с каждого места работы".

Вугар Гурбанов напомнил, что на первоначальном этапе системой обязательного медстрахования с 1 января воспользовались жители северных районов Азербайджана, результаты удовлетворительные.