Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр
Здоровье
- 05 марта, 2026
- 20:53
Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр.
Как сообщает Report, Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация об учреждении.
Отмечается, что Бакинский городской наркологический центр, являющийся первым наркологическим медицинским учреждением в Азербайджане, был основан в 1980 году. Ранее он функционировал как Бакинский городской наркологический диспансер.
Новость дополняется...
