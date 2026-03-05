Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Здоровье
    • 05 марта, 2026
    • 20:53
    Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр

    Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр.

    Как сообщает Report, Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация об учреждении.

    Отмечается, что Бакинский городской наркологический центр, являющийся первым наркологическим медицинским учреждением в Азербайджане, был основан в 1980 году. Ранее он функционировал как Бакинский городской наркологический диспансер.

    Новость дополняется...

