Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр.

Как сообщает Report, Лейле Алиевой была предоставлена подробная информация об учреждении.

Отмечается, что Бакинский городской наркологический центр, являющийся первым наркологическим медицинским учреждением в Азербайджане, был основан в 1980 году. Ранее он функционировал как Бакинский городской наркологический диспансер.

