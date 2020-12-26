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Легко переносящие COVID-19 не нуждаются в лечении

Легко переносящие COVID-19 не нуждаются в лечении Проживающие в Германии азербайджанские врачи подготовили информационный видеоматериал
Здоровье
26 декабря 2020 г. 14:52
Легко переносящие COVID-19 не нуждаются в лечении

Председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев и специалист отделения пневмалогии и респираторного лечения клиники Августинерин в Кёльне Эльвин Гусейнов дали рекомендации тем, кто легко переносит COVID-19.

Как передает Report, проживающие в Германии азербайджанские врачи подготовили информационный видеоматериал, в котором сообщили, что легкая форма заболевания обычно проявляется простыми симптомами гриппа.

"Европейские протоколы лечения не предусматривают специального лечения в этом случае. Легкая форма заболевания встречается в основном у молодых лиц с нормальным иммунитетом и без сопутствующих заболеваний. Наличие других заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания почек, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и т. д. хотя и являются фактором риска, тем не менее, не означают, что заболевание обязательно будет протекать в тяжелой форме.

Все должны знать, что кашель, температура, потеря вкуса и запаха, общая усталость и другие симптомы не означают, что заболевание приняло тяжелую форму. Лица с вышеперечисленными симптомами или с сопутствующими заболеваниями не должны беспокоиться и принимать ненужные лекарства, например, антибиотики, дексаметазон, различные антивирусные препараты.

В домашних условиях подхватившим вирус больным также категорически запрещено принимать препараты, снижающие иммунитет. Одышка и удушье, возникающие в спокойном состоянии, являются одним из симптомов, к которым следует относиться наиболее серьезно. В таком случае необходимо, чтобы вас осмотрел врач и занимать выжидательную позицию в домашних условиях неверно, поскольку будет потеряно время на то, чтобы провести необходимое лечение, что может привести к осложнению болезни", - заявили врачи.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19-u yüngül keçirənlərin müalicəyə ehtiyacı yoxdur

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