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Количество лабораторий для проведения тестов на COVID-19 в Азербайджане достигло 24

Количество лабораторий для проведения тестов на COVID-19 достигло 24

"Превентивные меры правительства Азербайджана по борьбе с коронавирусом дают эффективные результаты".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем: "Для проведения испытаний в Азербайджане функционируют 24 лаборатории и ежедневно выполняется около 7 тысяч тестов. Приняты меры по усилению готовности системы здравоохранения, увеличено количество больничных коек, медицинский персонал привлечен к тренингам".

Отвечая на вопрос, связанный с социально-экономическими последствиями COVID-19, помощник президента отметил, что для предотвращения убытков был реализован социально-экономический пакет и на эти цели выделено более 3 миллиардов манатов.

Х.Гаджиев также отметил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения были приглашены в Азербайджан, они положительно оценили проделанную в стране работу.

По его словам, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в письме президенту Ильхаму Алиеву назвал образцовыми меры, осуществляемые правительством Азербайджана.

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