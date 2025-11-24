Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Клиника в Баку привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

    Здоровье
    • 24 ноября, 2025
    • 16:51
    Клиника в Баку привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

    Центр аналитической экспертизы направил в Министерство здравоохранения Азербайджана протокол в отношении клиники "MedAura", после проведенных в ней внеплановых проверок.

    Об этом Report сообщили в Центре.

    Сообщается, что внеплановые проверки были проведены в клинике 7, 12 и 13 ноября.

    "По итогам проверок по выявленным нарушениям были предприняты меры. На основании фактов, содержащих признаки административного правонарушения, составлен протокол в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных проступках. Документ направлен на рассмотрение соответствующих органов", - говорится в сообщении.

    Отметим, что в клинике "MedAura" в Баку молодая девушка впала в кому после ринопластики. Об этом сообщила ее сестра, Ильхама Будаглы, в социальных сетях.

    Центр аналитической экспертизы Минздрав MedAura
    Burun əməliyyatından sonra qızın komaya düşməsinə görə klinika barədə protokol hazırlanıb

    Последние новости

    18:09

    В Национальном университете обороны прошла встреча с делегацией Грузии

    Армия
    18:02

    Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права

    Внешняя политика
    17:58

    В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

    В регионе
    17:57

    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации

    ИКТ
    17:56

    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Внешняя политика
    17:54

    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Внутренняя политика
    17:45
    Фото

    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Kультурная политика
    17:43

    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Внешняя политика
    Лента новостей