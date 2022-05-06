Клинический медцентр: В апреле 124 человека поступили с отравлением, 8 скончались

В апреле в связи с отравлением в Клинический медицинский центр обратились 711 человек.

В апреле в связи с отравлением в Клинический медицинский центр обратились 711 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 124 из них были размещены в отделение токсикологии, остальные выписаны после оказания необходимой медицинской помощи.

Из поступивших пациентов 62 отравились лекарствами, 19 - уксусной кислотой, 7 - угарным газом, 1 - грибами и 4 - этиловым спиртом. Двое были госпитализированы вследствие анафилаксии, 13 - по причине аллергических реакций и 10 - с ботулизмом. Еще 5 пациентов поступили с укусами змей, один - после укуса скорпиона.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизни восьми пациентов не удалось.