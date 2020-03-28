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Китай предложил Азербайджану помощь в борьбе с коронавирусом

​Китай предложил Азербайджану помощь в борьбе с коронавирусом

© Report

Министр иностранных дел Китая Ван Ин направил телеграмму министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В телеграмме Ван Ин отмечает, что с начала вспышки коронавируса азербайджанская сторона оказывала Китаю сильную поддержку в борьбе с эпидемией.

В связи с подтвержденными случаями заболевания в Азербайджане, Ван Ин выразил соболезнования азербайджанскому народу и пожелал скорейшего выздоровления всем больным.

В телеграмме отмечается, что Китай и Азербайджан являются близкими друзьями и хорошими партнерами. Азербайджанская сторона осуществляет активные меры по предотвращению эпидемии и контролю за заболеваемостью. Китай готов оказать помощь в пределах своих возможностей и поддерживать тесную связь с азербайджанской стороной в связи с эпидемиологической ситуацией, делиться опытом профилактики и контроля, а также медицинским лечением.

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