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Китайская вакцина-спрей от COVID-19 поступит на рынок через два-три года

Китайская вакцина-спрей от COVID-19 поступит на рынок через два-три года Препарат находится на первой стадии клинических испытаний, в которой поучаствовали более 10 человек
Здоровье
24 апреля 2021 г. 10:11
Китайская вакцина-спрей от COVID-19 поступит на рынок через два-три года

Разрабатываемая Гонконгским университетом вакцина от коронавируса в виде назального аэрозоля будет доступна потребителям только через два-три года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post.

По данным издания, пока препарат находится на первой стадии клинических испытаний. "В них приняли участие более 10 человек, - рассказал член группы исследователей профессор Иван Хунг Фан-нгай. - Мы видим, что эта вакцина крайне безопасна и ведем наблюдения за вырабатываемым уровнем антител".

Ожидается, что данную разработку будет разрешено использовать даже для детской вакцинации: китайские специалисты стремятся создать продукт, рассчитанный на лиц в возрасте от шести месяцев. Кроме того, в отличие от существующих инактивированных инъекций, при применении этой вакцины достаточно будет одной, а не двух доз.

Как сообщила газета, самыми серьезными негативными последствиями от такого препарата будут кратковременная легкая головная боль и заложенность носа. Разработкой аналогичных продуктов, помимо Гонконга, занимаются специалисты в Австралии и Финляндии.

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Версия на английском языке Chinese COVID spray vaccine to go on sale in 2-3 years

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