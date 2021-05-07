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Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19 Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 млн
Здоровье
7 мая 2021 г. 01:02
Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, доля инфицированных составляет более 2 процентов населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 млрд 795 млн человек по состоянию на середину 2020 года.

К настоящему моменту в мире зарегистрировано 155 млн 912 тыс. случаев заболевания, вызываемого новой инфекцией. При этом около половины из них приходится на пять стран - США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн).

Самая высокая доля заболевших в государствах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 17 процентов населения (13,4 тыс. человек) и в Черногории - 15,7 процентов (98 тыс.). В России этот показатель составляет около 3,3 процентов (4,86 млн человек).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada hər əlli nəfərdən biri koronavirusa yoluxub

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