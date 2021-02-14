Кардиолог дала кулинарные советы для сохранения здорового сердца

Сердечно-сосудистые заболевания считаются одними из самых распространенных в мире. Поэтому врачи для профилактики рекомендуют вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Сердечно-сосудистые заболевания считаются одними из самых распространенных в мире. Поэтому врачи для профилактики рекомендуют вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Как сообщает Report, доктор медицинских наук Нана Погосова считает, что нет однозначно "полезных" и "вредных" продуктов для сердца.

Пища должна быть разнообразной, потому что ни в одном виде продуктов нет всего набора необходимых для организма веществ, - заявила Н.Погосова.

Однако все же существуют чуть более полезные для сердца продукты. В первую очередь речь идет о рыбе. Есть можно любую рыбу, но предпочтение стоит отдавать жирной океанической рыбе (из-за высокого содержания в ней омега-3-полиненасыщенных жирных кислот). Недельная норма: 200-300 г.

В суточный рацион питания также должны входить около 500 г овощей и фруктов. Причем для здоровья необходимо, чтобы хотя бы половина употребляемых овощей была сырой.

Врач также советует полюбить бобовые: в горохе и фасоли содержатся полезные микроэлементы, витамины А, В1, В6, С и много растительного белка. Регулярное употребление зеленого гороха снижает риск развития онкологических заболеваний, стимулирует процессы регенерации в организме. Полезны также цельнозерновые крупы, а особенно гречневая, которая содержит много меди и флавоноидов, способствующих укреплению стенок сосудов.

- Огромное значение имеет то, где и как приготовлена пища: домашние блюда содержат, как правило, на 500 ккал меньше, чем блюда из общепита. У себя на кухне люди обычно добавляют в пищу меньше жиров, соли и сахара, - комментирует врач.