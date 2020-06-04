Как в дни ограничений люди будут приобретать лекарства?

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Мы разослали в соответствующие структуры письма в связи с выходом на работу сотрудников в ограниченном количестве.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он подчеркнул, что общественный транспорт будет полностью ограничен: "Нуждающиеся в лекарствах должны закупить их заранее. В случае необходимости, помощь населению будет оказана посредством скорой помощи. Иногда встречались случаи злоупотребления траурными церемониями. Мы рекомендуем людям не допускать подобных случаев".