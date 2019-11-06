Кабмин Азербайджана изучает предложения по упрощению регистрации ввозимых лекарств

"В Кабмин представлены предложения по внесению в законодательство изменений в связи с упрощением регистрации ввозимых в Азербайджан лекарств и таможенных процедур".

Как передает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра здравоохранения Элсевяр Агаев.

Он сообщил, что в связи с этим вопросом планируется внести изменения в законодательство.

По словам Э.Агаева, Министерство здравоохранения совместно с Государственным таможенным комитетом активно участвует в реализации этих вопросов: "Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшее время".

Отметим, что ранее вице-премьер Али Ахмедов отметил важность в первую очередь, упрощения регистрации и таможенных процедур ввоза в страну лекарственных препаратов.