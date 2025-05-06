Йожеф Петер Паллош: В вопросе качества лекарственных препаратов компромиссов быть не может

Когда вопрос касается качества лекарственных препаратов – компромисса быть не может.

Когда вопрос касается качества лекарственных препаратов – компромисса быть не может.

Об этом сказал Report генеральный директор ООО PannonPharma Йожеф Петер Паллош.

По его словам, фармацевтические препараты, медицинские изделия, вакцины, терапия с использованием стволовых клеток, трансплантология, медицинская диагностика, вспомогательные репродуктивные технологии и другие высокотехнологичные направления должны функционировать в рамках единой системы качества.

"Мы не допускаем компромиссов в вопросах качества. В приоритете - безопасность пациентов. Национальные регулирующие органы несут большую ответственность за здоровье населения и должны располагать квалифицированными кадрами. Недавняя трагедия, когда в одном из регионов из-за ввоза токсичных препаратов из Индии погибли дети, служит напоминанием, что необходимо не только усиливать контроль, но и повышать технологический уровень регуляторов. Ни одна развитая страна не может позволить себе нарушать цепочку поставок жизненно важных препаратов - наличие национальной фармацевтической промышленности является ключевым условием", - подчеркнул Паллош.

Он добавил, что цель компании - выйти на азербайджанский рынок через партнерство с местными производителями.

"Мы готовы стать партнерами в создании систем обеспечения качества и операционных процессов в фармацевтической и медицинской отраслях. В Баку мы приехали с предложением о сотрудничестве в различных направлениях: развитие производственных систем, подготовка специалистов, исследование и разработка растительных препаратов", - отметил Паллош.

Он также подчеркнул, что венгерские компании заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с азербайджанскими производителями фармпродукции, и ведут переговоры в этом направлении.

Коммерческий директор венгерской компании Egis Pharmaceuticals Чаба Пац заявил Report, что компания нацелена на развитие взаимовыгодного сотрудничества с местными производителями и продвижение сильного, долгосрочного партнерства. "Мы стремимся предложить Азербайджану эффективные решения в сфере здравоохранения и способствовать улучшению качества жизни людей", - отметил он.

Региональный руководитель ОАО Gedeon Richter Венгрии Андраш Орос рассказал Report, что в Баку действуют представительства, отвечающие за продвижение как инновационных, так и дженериковых препаратов: "У нас есть широкий портфель продуктов в различных терапевтических областях. Азербайджанский рынок чрезвычайно важен для достижения наших целей в сегментах GENMED (дженериковые продукты), женского здоровья и центральной нервной системы".