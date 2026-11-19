В этом году в Азербайджане 50 пациентам провели трансплантацию костного мозга за счет государства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства медицинского страхования и экспертизы Рамин Рзаев на панельной дискуссии в рамках Форума по сотрудничеству государства и бизнеса.

По его словам, в настоящее время в рамках системы медицинского страхования предоставляется 3 318 услуг:

"В основном это первичная медико-санитарная помощь, услуги семейных врачей, медицинских учреждений, а также помощь на дому. В рамках системы при финансовой поддержке фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) необходимо предоставлять наиболее востребованные среди населения и именно в том заключается наша стратегическая цель".

Рзаев отметил, что перечень предоставляемых услуг включал трансплантацию костного мозга 20 пациентам в год:

"Это процедуры, требующие очень больших финансовых затрат. Однако в этом году их число увеличилось с 20 до 50 - столько операций за счет ОМС уже проведено с начала года".