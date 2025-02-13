J&J прекращает исследование вакцины против кишечной палочки

В компания Johnson Johnson заявила, что прекращает исследование экспериментальной вакцины против кишечной палочки, которую она разрабатывала в партнерстве с Sanofi.

Компания Johnson & Johnson заявила, что прекращает исследование экспериментальной вакцины против кишечной палочки, которую она разрабатывала в партнерстве с Sanofi.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Производитель лекарств заявил, что его решение основано из рекомендаций независимой комиссии, которая пришла к выводу, что вакцина может быть недостаточно эффективной по сравнению с плацебо, которое призвано предотвратить инфекции вызванные группой бактерий, обычно обитающих в кишечнике.

"Никаких признаков опасности, связанных с экспериментальной вакциной, выявлено не было", - заявили в J&J, добавив, что она проводит повторное наблюдение за участниками, которые в настоящее время зачислены в исследование.

В ходе исследования проверялась безопасность и эффективность одной дозы экспериментальной вакцины ExPEC9V в профилактике заболеваний, вызванных кишечной палочкой, включая сепсис и инфекции крови.