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    Известный азербайджанский трансплантолог сменил место работы

    © Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский трансплантолог сменил место работы.

    Как сообщает Report, заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников Мирджалал Кязыми ушел с работы по собственному желанию. 

    М.Кязыми подтвердил данный факт Report и отметил, что в дальнейшем будет работать в Центральном таможенном госпитале.

    Отметим, что Мирджалал Кязыми работал в Центральной больнице нефтяников с 2008 года.

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