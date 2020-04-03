​Известно число заразившихся коронавирусом в регионах Азербайджана

Опубликована статистика коронавирусной инфекции в регионах республики.

Как передает Report со ссылкой на Koronainfo.az, наибольшее количество инфицированных находятся в Лянкяране (18 человек), Джалилабаде (15) и Сальяне (12).

За ними следуют: Гусар (9), Товуз (5), Нефтчала (4), Астара (3), Нафталан (3), Дашкесан (3), Физули (3), Хачмаз (3), Загатала (3), Уджар ( 3) Агдам (2), Агдаш (2), Губа (2), Масаллы (1), Сиязань (1), Хызы (1), Габала (1), Тертер (1), Гах (1), Газах (1) и Билясувар (1).

В то же время 98 (26,4%) носителей инфекции вернулись из-за рубежа.

На данный момент в стране зафиксировано 443 факта заражения коронавирусом, из них 32 человека излечились, 5 человек скончались, лечение 406 продолжается в больницах спецрежима.