Итоги акции сдачи крови в день Ашуры: у 116 доноров выявлен гепатит С, у 96 - гепатит В

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ При организации министерства здравоохранения и Управления мусульман Кавказа были проведены анализы образцов крови доноров, принявших участие в добровольной акции помощи нуждающимся в крови больным.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, анализы проводятся методом ИФА (иммуноферментный анализ) в клинической лаборатории Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова.

Кровь проверяется на наличие четырех вирусов (ВИЧ, Вирус гепатита В, Вирус гепатита С, Сифилис).

О подозрительных с точки зрения вирусов образцах крови сообщается в соответствующие учреждения.

Кровь 5539 доноров, сданная в день Ашуры, была исследована в соответствующем порядке. У одного человека выявлен СПИД, у 96 - гепатит B, 116 - гепатит С и у 76 человек обнаружен сифилис.