Итоги акции сдачи крови в день Ашуры: у 116 доноров выявлен гепатит С, у 96 - гепатит В

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ При организации министерства здравоохранения и Управления мусульман Кавказа были проведены анализы образцов крови доноров, принявших участие в добровольной акции помощи нуждающимся в крови больным.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства, анализы проводятся методом ИФА (иммуноферментный анализ) в клинической лаборатории Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Б.Эйвазова.
Кровь проверяется на наличие четырех вирусов (ВИЧ, Вирус гепатита В, Вирус гепатита С, Сифилис).
О подозрительных с точки зрения вирусов образцах крови сообщается в соответствующие учреждения.
Кровь 5539 доноров, сданная в день Ашуры, была исследована в соответствующем порядке. У одного человека выявлен СПИД, у 96 - гепатит B, 116 - гепатит С и у 76 человек обнаружен сифилис.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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