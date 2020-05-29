Использование масок в автобусах и на остановках в Азербайджане стало обязательным

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал решение о требованиях по использованию индивидуальных средств защиты дыхательных путей в условиях особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Согласно решению, ношение медицинских масок обязательно на остановках общественного транспорта, в очередях у билетных касс, банкоматов и платежных терминалов, объектах торговли, услуг, на рабочих объектах.

Сюда же относятся транспортные средства, используемые в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках (автобус, такси, метро, железная дорога и пр.).