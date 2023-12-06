​​​​​​​Инфекционист: В закрытых помещениях корь передается даже без прямого контакта с больным

Вирус кори, распространяющийся воздушно-капельным путем, в закрытых помещениях передается даже без прямого контакта с больным.

Вирус кори, распространяющийся воздушно-капельным путем, в закрытых помещениях передается даже без прямого контакта с больным.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, промежуток времени между проникновением патогенной микрофлоры в организм человека до момента возникновения первых симптомов болезни составляет от 6 до 21 дня.

Специалист Минздрава отметил, что назначение антибиотиков допускается только если корь сопровождается бактериальными осложнениями: "Самая эффективная защита от кори - это вакцинация. У вакцинированных болезнь протекает в легкой форме и не вызывает осложнений".

По словам Эйвазова, у переболевшего однажды корью вырабатывается пожизненный иммунитет: "Повторное заражение случается в очень редких случаях".

Представитель Минздрава подчеркнул, что вакцинацию против кори не опасно проводить аллергикам, поскольку вакцина не содержит яичного белка.