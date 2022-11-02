Инфекционист: Растет число заражений гриппом среди детей

Зараженные гриппом люди в зависимости от ситуации должны либо сидеть дома, либо лечиться в больнице.

Зараженные гриппом люди в зависимости от ситуации должны либо сидеть дома, либо лечиться в больнице.

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, гриппу присущи тяжелые и опасные осложнения: "Хотя зараженные гриппом в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме, бывают и летальные исходы. Однако по сравнению с коронавирусом смертность от гриппа не столь высокая".

По словам инфекциониста, заражение гриппом встречается во всех возрастных группах: "Однако растет число случаев заражений среди детей младшего возраста, посещающих детсад и школу. Люди с ослабленным иммунитетом, беременные также относятся к группе риска. В осенне-зимний период следует отдавать предпочтение питанию, богатому витаминами и минералами".