Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

Слухи о появлении нового вируса в Азербайджане не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом заявил инфекционист и эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что в зимние месяцы создаются благоприятные условия для распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, которые передаются в основном воздушно-капельным путем.

"Хотя рост заболеваемости гриппом обычно наблюдается в осенне-зимний период, пик приходится на декабрь-февраль. Поэтому фиксируется определенное увеличение случаев сезонного гриппа", - пояснил специалист.

Эйвазов напомнил о важности профилактики гриппа и вакцинации. По его словам, у вакцинированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, без осложнений, при этом заразность снижается.

"Рекомендуется пройти эффективную и безопасную вакцинацию против гриппа с использованием вакцин, ввезенных в страну при поддержке Министерства здравоохранения", - добавил инфекционист.

Отметим, что поставляемые в Азербайджан вакцины производятся французской компанией Sanofi Pasteur. Вакцинация проводится бесплатно на добровольной основе.