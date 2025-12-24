Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

    Здоровье
    • 24 декабря, 2025
    • 16:08
    Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

    Слухи о появлении нового вируса в Азербайджане не соответствуют действительности.

    Как сообщает Report, об этом заявил инфекционист и эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов.

    Он отметил, что в зимние месяцы создаются благоприятные условия для распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, которые передаются в основном воздушно-капельным путем.

    "Хотя рост заболеваемости гриппом обычно наблюдается в осенне-зимний период, пик приходится на декабрь-февраль. Поэтому фиксируется определенное увеличение случаев сезонного гриппа", - пояснил специалист.

    Эйвазов напомнил о важности профилактики гриппа и вакцинации. По его словам, у вакцинированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, без осложнений, при этом заразность снижается.

    "Рекомендуется пройти эффективную и безопасную вакцинацию против гриппа с использованием вакцин, ввезенных в страну при поддержке Министерства здравоохранения", - добавил инфекционист.

    Отметим, что поставляемые в Азербайджан вакцины производятся французской компанией Sanofi Pasteur. Вакцинация проводится бесплатно на добровольной основе.

    Минздрав Тайяр Эйвазов вакцинация от гриппа грипп
    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycanda yeni virusun yayılması barədə iddialar doğru deyil

    Последние новости

    17:02
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей

    Внутренняя политика
    16:57

    Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Религия
    16:54
    Фото

    В Баку прошел II Форум религиозных деятелей - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    16:48

    ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

    Другие страны
    16:32
    Видео

    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срок

    Происшествия
    16:22

    Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    Внешняя политика
    16:18
    Фото

    В Баку состоялась дискуссия о роли религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин

    Религия
    16:13
    Видео

    Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZAL

    Медиа
    16:08

    Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

    Здоровье
    Лента новостей