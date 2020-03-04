Ильхам Алиев: Вероятность распространения коронавируса в Азербайджане не столь высока

"В настоящее время ключевым вопросом мировой повестки дня является проблема коронавируса, этот вопрос обсуждается, можно сказать, во всех странах. Что касается Азербайджана, то могу сказать, что ситуация находится под контролем, моим указанием создан специальный оперативный штаб при Кабинете Министров".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с коллективом Геранбойской районной центральной больницы.

"Кроме того, я дал указание выделить дополнительно 10 миллионов манатов, чтобы ускорить принятие необходимых мер. Осуществляются специальные меры для эвакуации находящихся в Иране граждан Азербайджана. Будет обеспечена доставка их в Азербайджан как через сухопутную границу, так и воздушным транспортом. Однако каждый должен понимать, что определенное время необходимо оставаться на карантине во избежание распространения болезни в Азербайджане", - заявил президент И. Алиев.

"Одновременно даны соответствующие указания о временном закрытии школ, вузов, детских садов. Цель этого - предохранить детей и подростков от заболевания. То есть, принимаются все необходимые меры. По данным на сегодняшний день, вероятность распространения этого заболевания в Азербайджане не столь высока. Однако могу сказать, что по нескольку раз в день на территории страны проводятся мониторинги по данному вопросу, на всех погранично-пропускных пунктах установлены специальные приборы" - сказал глава государства.