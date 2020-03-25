​Ильхам Алиев призвал граждан поддержать врачей

«Мы приобрели новые лаборатории. Наверное, каждому известно, что приобретение медицинских принадлежностей и оборудования также стало проблемой, потому что все страны хотят приобрести их, а производителей не так много. Поэтому мы, своевременно приобретя данные лаборатории и доставив тесты, добились больших возможностей. Более десяти больниц были выделены как для карантинного режима, так и лечения людей, заразившихся этой болезнью. Эти больницы расположены как в Баку, так и различных регионах нашей страны. Уже давно закрыты школы, детские сады, вузы. Ограничен график работы объектов общественного питания. Для того, чтобы рассказать обо всех этих мерах, потребуется очень много времени, в любом случае сообщения об этом передаются регулярно».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с Говсанским жилым комплексом.

Глава государства отметил, что для улучшения материального положения врачей, обслуживающих больных, и достойной оценки их труда решен вопрос повышения их заработной платы: «Они будут получать заработную плату в 3-5-кратном размере, уже даны указания, выделены и средства. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить признательность азербайджанским врачам. Они действительно проявляют большой героизм, рискуя собственной жизнью, здоровьем, с честью выполняют свой служебный долг. Призываю всех граждан оказывать врачам поддержку. Также обращаясь к людям, заразившимся этой болезнью, - конечно, мы понимаем, что и физическое, и психологическое их состояние находится под воздействием болезни, - рекомендую им быть внимательными к врачам».