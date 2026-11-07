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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета

    Здоровье
    • 07 ноября, 2026
    • 11:28
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета

    7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета.

    Как сообщает Report, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов и генеральный директор университетской клиники Самир Бабаев проинформировали главу государства о созданных здесь условиях.

    Было сообщено, что в рамках работ, проведенных в соответствии с утвержденным архитектурно-планировочным решением, были реконструированы существующие инженерно-коммуникационные системы, деятельность отделения организована с учетом современных требований.

    В целях эффективной организации приема, обследования и лечения пациентов в отделении скорой медицинской помощи созданы функциональные зоны, отвечающие современным требованиям. Здесь имеются реанимационный и педиатрический секторы, палаты, помещения для хранения лекарств и служебные помещения для организации медицинских услуг и повседневной деятельности. Оснащение отделения соответствующим медицинским оборудованием и современными инженерно-коммуникационными системами позволяет расширить его функциональные возможности и обеспечивать эффективную организацию медицинских услуг. Для транспортировки пациентов, прошедших первичную оценку состояния, в другие учреждения в соответствии с медицинскими показаниями имеются автомобили скорой медицинской помощи, оснащенные возможностями для проведения реанимации и интенсивной терапии.

    В настоящее время клиника располагает 70 стационарными койками, в том числе пятью реанимационными. Кроме того, в отделении скорой помощи предусмотрено 19 коек и оборудовано пять операционных залов. Таким образом, клиника сможет одновременно оказывать медицинскую помощь 70 стационарным пациентам и 19 пациентам, поступившим в отделение скорой помощи.

    Согласно плану развития на 2027 год прогнозируется, что в медицинском учреждении будут работать в общей сложности 230–250 сотрудников.

    Основная миссия университетской клиники заключается не только в оказании медицинских услуг, но и в ее развитии в качестве многопрофильного медицинского центра, объединяющего современное медицинское образование, клиническую практику и, в перспективе, научно-исследовательскую деятельность.

    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета
    Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медпомощи Клиники Карабахского университета

    Ильхам Алиев Карабахский университет Шахин Байрамов Освобожденные территории Азербайджана
    Фото
    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Klinikasının Təcili tibbi yardım şöbəsinin açılışında iştirak edib
    Фото
    Emergency Department of Garabagh University Clinic inaugurated
    44 filmi
    44 filmi

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