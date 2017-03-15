Ибрагим Ахмедов: Для здорового питания детей необходимо увеличить длительность перемены в школах

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Трансжиры играют основную роль в возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы, давления и прочих болезней, которые сегодня встречаются у людей".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий кафедрой коммунальной гигиены и гигиены питания Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Ибрагим Ахмедов на мероприятии, посвященном здоровому питанию.

По его словам, сегодня сложно приобрести чистое масло: "Вопрос о здоровом питании школьников обсуждается с 70-х годов. В связи с этим перед Милли Меджлисом многократно был поднят вопрос, чтобы здоровое питание внесли в образовательную программу".

И. Ахмедов сказал, что употребление учениками молока вовсе не означает здоровое питание: "Главный вопрос заключается в том, чтобы внедрить привычки здорового питания. Сегодня "фастфуды", сладости привлекают детей. Конечно же, все это изготавливают с использованием трансжиров".

"Если в одной школе получают образование 400 учеников, то 15-минутная перемена не хватает для здорового питания. Перед Милли Меджлисом также был поднят вопрос о том, что в школах должны быть блоки общественного питания. Эти блоки должны иметь достаточное количество мест для сидения. Длительность перемены должна составлять 20 минут, чтобы ученики могли здорово питаться", - отметил он.