Хирурги в США провели полную пересадку лица - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Американские хирурги провели рекордно сложную операцию по пересадке человеческого лица. Как сообщает Report cо ссылкой на Reuters, в ходе операции, длившейся 26 часов, 41-летнему пожарному Патрику Хардисону пересадили рекордное количество лицевой ткани, фактически заменив его обезображенное пожаром лицо на лицо донора.

Хардисон в 2001 году получил серьезные ожоги, попытавшись спасти женщину из горящего трейлера. После инцидента пожарный почти утратил зрение, а его лицо потеряло все характерные черты. За последние 14 лет его оперировали 71 раз, пытаясь устранить последствия пожара, но безуспешно.

Донором лица стал 26-летний нью-йоркский художник Дэвид Родебау. За год до операции он скончался в больнице от травмы, полученной во время гонок на мотоцикле. "Мы искали идеального донора, - рассказывает проводивший операцию хирург Эдуардо Родригез. - Донор был подобран так, чтобы максимально снизить риск отторжения новых тканей. Использование лица Родебау для операции одобрила его мать".

В ходе операции хирургам пришлось изменить форму черепа пациента, чтобы его новое лицо не "свисало" с черепа. В ближайшее время к Хардисону должно начать возвращаться зрение.

Это первый случай в истории медицины, когда человеку пересаживают столь большое количество лицевой ткани, хотя частичные пересадки проводились уже много раз.