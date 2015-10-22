Хирург-уролог: В состав иранских лекарств добавляют неизвестные нам вещества

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ "Нельзя слишком полагаться на иранские лекарства, предназначенные для болезней почек. Так как в их состав добавляют неизвестные нам вещества".

Об этом в заявлении Report сообщил заведующий отделением Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), хирург-уролог Фикрет Ахмедов.

По его словам, вполне вероятно, что в состав этих лекарств в основном входят обезболивающие: "Больные, уезжающие из Азербайджана в Иран, из-за прекращения болей на первом этапе лечения, остаются довольными врачами. Однако в ходе лечения эффект снижается, и эти больные уже с осложнившейся формой заболевания обращаются к нам. В таких случаях наше лечение бывает более продолжительным".

Уролог также отметил, что достаточное количество больных после лечения в Иране обращаются к азербайджанским врачам: "Больные с ограниченными средствами обращаются к неопытным врачам, а после того, как средства заканчиваются, их выписывают из больницы. А результат, естественно, бывает плачевным".