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Ханде Харманджи: Все вакцины эффективны против штамма "омикрон"

Ханде Харманджи: Все вакцины эффективны против штамма "омикрон" 10:05
Здоровье
10 декабря 2021 г. 10:32
Ханде Харманджи: Все вакцины эффективны против штамма омикрон

В Азербайджане позже всех был выявлен штамм "дельта". Как и во всем мире, и здесь люди страдают от этого штамма. Пока в Азербайджане не выявлен штамм "омикрон".

Как передает Report, об этом сказала представитель ВОЗ и руководитель офиса в Азербайджане Ханде Харманджи в Гяндже.

Представитель ВОЗ напомнила, что хотя новый штамм в Азербайджане не выявлен, но это не означает, что "омикрон" не проникнет в страну: "Когда во всем мире распространился штамм "дельта", на вопрос распространится ли он в Азербайджане, я отвечала утвердительно. Это касается и штамма "омикрон". Новый штамм обнаруживается во всех странах. Не нужно паниковать из-за этого. Все используемые до сих пор вакцины эффективны и против нового штамма. Все требуемые защитные меры уберегают и от "омикрона". Для того, чтобы защитить себя и своих близких, важно строго соблюдать защитные меры".

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Версия на английском языке Hande Harmanci says all vaccines effective against Omicron strain
Версия на азербайджанском языке Hande Harmancı: “Vaksinlərin hamısı “Omikron” ştamına qarşı effektivdir”

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