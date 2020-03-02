Госпитализированные из-за коронавируса иранские туристы вернулись на родину

Руководство отеля Holiday Inn Baku официально прокомментировало новость о госпитализации из отеля посетителей из Ирана в связи с коронавирусом.

Как сообщили Report в отеле, два иностранных гражданина - гостя отеля, размещенные в Клиническом медцентре №1, прошли проверку, по итогам которой никаких симптомов коронавируса не обнаружено:

"Этих граждан проверили при пересечении границы, при повторной проверке (инкубационный период) в Клиническом медцентре №1 их поставили на учет. Обследование не выявило у них вируса, они уже вернулись на родину".

Отметим, что в Баку два иранских клиента отеля Holiday Inn Baku и еще три гражданина Ирана из других отелей были взяты под врачебный контроль по подозрению в коронавирусе.