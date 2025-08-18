О нас

18 августа 2025 г. 11:24
Госкомстат назвал топ болезней среди детей до года в Азербайджане

В прошлом году дети в возрасте до одного года чаще всего страдали от заболеваний органов дыхания.

Как сообщили Report в Госкомстате, этот показатель составил 289,7 случаев на тысячу младенцев.

Помимо респираторных заболеваний, высокие показатели зафиксированы по болезням нервной системы и органов чувств, а также инфекционным и паразитарным заболеваниям. Так, заболеваниями нервной системы и органов чувств страдали 94,6 из тысячи младенцев, а инфекционными и паразитарными болезнями — 65,9.

В 2024 году среди годовалых детей также наиболее распространенными оказались заболевания органов дыхания – 30,8 на тысячу детей и болезни нервной системы и органов чувств – 10,1 на тысячу.

