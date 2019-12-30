Гошгар Тахмазлы: В ресторанах до сих пор клиентам подают поддельное спиртное

"Из объектов общепита на лабораторные исследования отправлены спиртные напитки различных торговых марок по 101 наименованию".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Агентства продбезопасности Азербайджана Гошгар Тахмазлы.

По его словам, первый факт был зафиксирован 23 декабря в ресторане Baku City: "Незамедлительно эксперты и соответствующие структуры республики провели определенные мероприятия. Из объектов общепита на лабораторные исследования были отправлены спиртные напитки различных торговых марок по 101 наименованию. Выяснилось, что виски "Chivas Regal 12" было изготовлено кустарным способом, в составе напитка обнаружено 76,6% метила, что очень опасно для человеческого организма".

Г.Тахмазлы отметил, что правоохранительные органы совместно с сотрудниками АПБА приступили к совместным оперативным мероприятиям, в связи с этим было сделано совместное заявление: "Случаи отравления были зафиксированы в ресторанах "Baku City", "Everest", "Piano", "Madonna". По данным адресам были проведены проверки. Деятельность "Baku City" и "Everest" была ограничена. В "Piano" и "Madonna" сейчас идут проверки. В то же время в ресторане "Haştaq" зарегистрирован один факт, ведется разбирательство и в связи с этим. Минувшим днем в ресторане "Madonna" отравились члены одной семьи, и тоже этим виски.

В напитках обнаружен высокий процент метила. Это очень опасно для человеческого организма. К сожалению, владельцы объектов общепита до сих пор клиентам подают спиртные напитки, изготовленные кустарным путем. Мы еще раз обращаемся ко всем владельцам объектов общепита в Азербайджане и напоминаем, что это преступление. Выяснилось, что технический спирт – метанол разливали по пустым бутылкам в поселке Биладжары Бинагадинского района. Для этих целей они арендовали дом, затем вся эта "продукция" отправлялась в объекты общепита, где ее предлагали клиентам. Владельцы объектов общепита должны понимать ответственность. В отношении некоторых замешанных в преступлении лиц избрана мера пресечения – арест, расследование продолжается. Такие факты выявлены в 5-10 объектах, но обнаружены десятки тысяч поддельных спиртных напитков".