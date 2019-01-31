Гошгар Тахмазли: Предприниматели искусственно завышают вес замороженной птицы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "За период с июля по декабрь прошлого года в результате осуществленных мер контроля в области ветеринарии было выявлено 1315 инфекционных и инвазионных заболеваний".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, сообщил председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли.

По его словам, в стране не обнаружено вируса "птичьего гриппа": "В ходе ветеринарно-санитарной экспертизы было изъято из оборота 30 тонн меда, сделано 2036 предупреждений, принято 29 обязательных к исполнению решений об уничтожении, 34.2 тонны продукции было возвращены в страны-экспортеры".

Г.Тахмазли также отметил, что в стране предприниматели, занятые в сфере птицеводства, иногда искусственно завышают вес кур: "Влажность мяса замороженной птицы должна составлять 4 процента. Однако некоторые дельцы поднимают влажность до 22-24 процентов, обманывая таким образом потребителя. В настоящее время АПБА серьезно контролирует эту сферу".