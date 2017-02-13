Главврач: В Клиническом медицинском центре ожидаются структурные изменения

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Клиническом медицинском центре предусматриваются структурные изменения, направленные на упрощение управления, предотвращение необоснованного расширения штата, экономию средств, выделенных из госбюджета, рост эффективности и оптимизацию услуг.

Об этом сообщил Report главврач Клинического медицинского центра Адалят Дадашов.

По его словам, в первую очередь, планируется слияние небольших отделов с малым количеством коек: “Это значительно упростит управление, сократится число ответственных лиц”.

Главврач напомнил, что недавно в центре ликвидированы три инфекционных отдела и на их базе создан крупный инфекционный отдел на 70 койко-мест: “Профиль коек не изменен. На месте небольших отделов создан один крупный”.

“Мы намерены объединить и другие небольшие отделы” – отметил А. Дадашов, добавив, что в будущем планируется создание отделений по аналогии с европейскими странами. “К примеру, если мы создадим хирургическое отделение, здесь будет всего лишь одно ответственное лицо. К этому отделению будут относиться и травматология, и детская хирургия и челюстно-лицевая хирургия. Сейчас это разные отделы, формально не связанные друг с другом”, - подчеркнул он.

По словам А. Дадашова, сейчас в центре функционируют 37 отделов, в связи с чем он направил предложение министру здравоохранения Октаю Ширалиеву: “Я предложил создать в центре хирургическое, терапевтическое, инфекционное и отделение обследований. Тем самым, сократится число ответственных лиц. Иногда одну функцию выполняют сразу два отдела. Сейчас вопрос обсуждается в министерстве”.

Он также подчеркнул, что структурные изменения не приведут к сокращению медперсонала: “Просто ими будет руководить одно лицо, ответственное за качество всей работы”.