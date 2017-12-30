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    Главврач: В этом году количество пострадавших в ДТП увеличилось на 3%

    По сравнению с прошлым годом летальность снизилась на 18%

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ "В течение года 12 региональными станциями и консультативными отделениями Станции скорой и неотложной помощи министерства здравоохранения оказаны услуги 2590 человек".

    Как сообщает Report, об этом заявил главврач станции Миралам Джалалов.

    По его словам, в пунктах во время 1022 случаев ДТП и других ЧП оказана медпомощь 1736 пациентам, 70% из них были госпитализированы.

    Главврач отметил, что по сравнению с прошлым годом количество случаев выросло на 7%, количество пострадавших – 3%, летальность уменьшилась на 18%.

    Он сообщил, что количество хирургических операций в регионах посредством санавиации по сравнению с прошлым годом выросло в 4 раза (в 2016 – 9, в 2017 - 36): "Сдача в регионах в эксплуатацию современных медучреждений дает возможность больным получать лечение не в столице, а в местах проживания".

    М. Джалалов отметил, что в течение года были вызовы к 92 беременным и 183 роженицам в критическом состоянии: "Из них 32 были переведены в Баку и другие регионы, 24 человека получили консультацию посредством телездравоохранения".

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