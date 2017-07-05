Главврач: Состояние женщины с осколочным ранением, полученным во время обстрела армянами, стабильно

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Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ "Состояние здоровья Гулиевой Сарвиназ Илтифат гызы 1965 г.р. с осколочным ранением, полученным во время вчерашнего обстрела армянами села Алханлы Физулинского района и доставленной в военный госпиталь на операцию, стабильно".

Об этом Report сообщил главврач Физулинской районной центральной больницы Натиг Шукюров.

Он отметил, что жизни больной, прооперированной с диагнозом осколочное ранение грудной клетки, ничего не угрожает: "Через день-два больная будет доставлена в нашу больницу. Думаю, через неделю лечения даже может быть выписана домой".

Отметим, что в результате диверсии армянской стороны погибли два жителя села – Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 г.р. и Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 г.р.

В связи с инцидентом соответствующие международные структуры были проинформированы.

Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана расположенных в этом направлении, противник был подавлен.