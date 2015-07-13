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    ​Главврач: Лица, получившие ожоги в результате взрыва в Ширване, находятся в реанимации

    Пострадавшие подключены к аппарату

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Состояние лиц, доставленных в Республиканский ожоговый центр после взрыва на заводе телемеханики в Ширване, остается тяжелым".

    Об этом в заявлении Report отметил главврач центра Шохрет Мамедов.

    По его словам, проходящие лечение в центре трое больных в настоящее время находятся в реанимационном отделении: "Их лечение продолжается и они находятся под постоянным контролем. Все они до сих пор подключены к аппарату. Улучшений в состоянии здоровья пострадавших нет и по этой причине я не могу сказать что-либо конкретное о времени перевода больных в палату. Их раны сухие, давление и температура в норме, однако это не означает, что им лучше".

    Ш.Мамедов напомнил, что доставленная в больницу в тяжелом состоянии Хатира Саттарова 1971 г.р. 10 июля скончалась.

    Отметим, что в результате взрыва, произошедшего 6 июля на заводе телемеханики министерства оборонной промышленности в Ширване, погибли 2 человека, еще 19 отравились и получили ожоги. Все пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу. После оказания амбулаторной помощи 13 человек выписали.

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