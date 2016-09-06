Главврач: Есть люди, вызывающие скорую помощь из-за бессонницы

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Возможность перехода в дальнейшем к платным услугам скорой медицинской помощи пока остается только предложением. Подобный шаг необходим для рационального урегулирования средств и пресечения необоснованных вызовов".

Об этом в заявлении Report сказал главврач Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев.

По его словам, проект предложений дорабатывается: "Все продумывается до мелочей. К применению платных услуг можно перейти после утверждения законопроекта в Милли Меджлисе. Все вопросы будут учтены в случае применения в Азербайджане обязательного медицинского страхования".

Как заявил главврач, за день на станцию скорой помощи поступает около 2 000 обращений: "В большинстве случаев (60%) вызовы не относятся к нам. К примеру, кто-то обращается из-за бессонницы, кто-то из-за головной боли. Некоторые вызывают скорую из-за отсутствия аппетита.

Такие вызовы делать нельзя. Гражданин должен понимать, что на каждый вызов тратятся государственные средства.

До девальвации оказание скорой медицинской помощи для каждого человека обходилось в 100-140 манатов. Сейчас эта сумма возросла. Граждане не хотят ходить в поликлинику. У каждого в доме должны быть необходимые препараты. Скорая медицинская помощь имеет определенный устав. Помощь должна оказываться в срочных и экстренных случаях. Другие вызовы к нам не относятся. Поэтому, за не относящиеся к нам вызовы пациенты должны платить".