 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главврач Бардинского районного роддома: Младенец умер в утробе матери

    Барда. 10 января. REPORT.AZ/ Главврач Бардинского районного родильного дома прокомментировала распространившуюся информацию о гибели младенца во время родов. 

    Как сообщила карабахскому бюро Report главврач Бардинского районного роддома Тунзаля Гулиева, в роддом с патологией беременности поступила жительница Тертерского района 26-летняя Магеррамли Айсель Эльчин гызы: "До операции провели ультразвуковое исследование роженицы и установили, что плод умер в утробе матери. Состояние матери было тяжелым, вес ребенка был большим. Младенца извлекли из утробы матери путем хирургического вмешательства". 

    Главврач добавила, что А.Магеррамли была помещена в отделение реанимации, на данный момент ее состояние удовлетворительное. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi