Главврач Бардинского районного роддома: Младенец умер в утробе матери

Барда. 10 января. REPORT.AZ/ Главврач Бардинского районного родильного дома прокомментировала распространившуюся информацию о гибели младенца во время родов.

Как сообщила карабахскому бюро Report главврач Бардинского районного роддома Тунзаля Гулиева, в роддом с патологией беременности поступила жительница Тертерского района 26-летняя Магеррамли Айсель Эльчин гызы: "До операции провели ультразвуковое исследование роженицы и установили, что плод умер в утробе матери. Состояние матери было тяжелым, вес ребенка был большим. Младенца извлекли из утробы матери путем хирургического вмешательства".

Главврач добавила, что А.Магеррамли была помещена в отделение реанимации, на данный момент ее состояние удовлетворительное.