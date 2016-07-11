Главный врач: У пожилых больных чаще всего встречаются хронические заболевания

Сальян. 11 июля. REPORT. AZ/ Достижения в медицине, снижение детской смертности, предупреждение многих смертельных инфекций, профилактика заболеваний привели к повышению средней продолжительности жизни.

Как сообщает Report, об этом заявила главврач Оздоровительной и реабилитационной поликлиники "Зона здоровья" имени Ш.Гасанова Месмеханым Меджидова на "круглом столе", посвященном теме организации медицинского обслуживания пожилых людей.

Она отметила, что изменения в демографических процессах во всем мире коснулись и Азербайджана: "Согласно данным Государственного комитета статистики за последние 3 года, по городу Баку и всей стране отмечается возрастающая динамика по числу населения в возрастной категории 60 лет и старше. Это, в частности, проявляется в возрастных категориях 60-74, 75-89 лет. В Азербайджане в 2013 году средняя продолжительность жизни составила 74,2 года (мужчины - 71,6, женщины - 76,8), а в 2015 году этот показатель вырос до 75,2 лет (мужчины - 72,7, женщины - 77,6)".

Она подчеркнула, что 1 613 из 165 000 жителей Сабаильского района составляют пожилые люди: "8 из этих пожилых людей находятся под нашим контролем. Есть такие люди, которые не хотят жить в домах престарелых, хотя их бросили собственные дети. Следует предпринять меры для предотвращения подобных случаев. Мы должны оказывать особое внимание пожилым людям".

По словам главврача, у пожилых больных чаще всего встречаются хронические заболевания.